Ingleses apontam Benfica como possível destino para Fábio Carvalho

Sem espaço no plantel do Liverpool, Fábio Carvalho deverá ser emprestado na próxima temporada para ter mais minutos de jogo (Jurgen Klopp já abriu as portas a esse cenário) e a imprensa inglesa já começa a traçar possíveis destinos para o jovem jogador português de 20 anos. É o caso do 'Mirror', que esta terça-feira apontou cinco opções para o antigo jogador do Fulham seguir carreira, sendo que uma delas é o Benfica.Na sua publicação, o 'Mirror' lembra o passado do jogador nas águias - atuou na formação encarnada até 2013, antes de se mudar com os seus pais para Inglaterra - e recorda ainda os feitos recentes da formação lisboeta, como o título nacional e ainda a presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.Além dos encarnados, os outros quatro destinos apontados como opções para o médio ofensivo português são o RB Leipzig, um clube que já terá até avançado com uma abordagem concreta, o Brighton, o Union Berlin e ainda o Fulham, a equipa na qual se evidenciou antes de rumar a Anfield no início da temporada que agora termina.Fábio Carvalho, refira-se, tem contrato com o Liverpool até 2027 e esta temporada disputou 21 jogos e marcou 3 golos.