Ingleses apontam Rui Pedro Braz ao Tottenham

Rui Pedro Braz é alvo do Tottenham para a estrutura do futebol, segundo noticia esta sexta-feira o jornal 'The Mirror'. O possível avançado dos londrinos pela contratação do diretor desportivo do Benfica está relacionada com o castigo de Fabio Paratici.O italiano foi punido com 30 meses de suspensão, tal como outros dirigentes da Juventus, na sequência do processo de irregularidades financeiras que assolou o emblema de Turim. Caso a punição seja extensível a nível mundial, os spurs abdicarão da contratação de Paratici. É aí é que poderá surgir o nome de Rui Pedro Braz com maior força, de acordo com o que conta o diário inglês que o descreve como "descobridor de talentos".Em setembro último, este havia sido apontado ao Chelsea mas, segundoapurou, deu prioridade ao trabalho na Luz.Rui Pedro Braz foi oficializado como diretor desportivo das águias em junho de 2021, cessando funções como comentador televisivo na TVI.