Ingleses assumem interesse do Manchester United em Darwin

O Manchester United, dos portugueses Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, estará interessado em contar com Darwin Núñez, de acordo com o jornal 'The Mirror'. O jornal inglês garante que os red devils podem avançar para o jogador no verão.Recorde-se que em janeiro último, o West Ham havia feito uma proposta que as águias rejeitaram.Antes, também Manchester City, de Inglaterra, havia mostrado interesse no avançado uruguaio contratado por 24 milhões de euros pelo Benfica ao Almería.