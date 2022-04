Ingleses avançam que Chelsea e PSG entram na corrida por Darwin

O portal inglês 'The Athletic' avança esta segunda-feira que Chelsea e PSG entraram na corrida por Darwin Núñez. O avançado do Benfica, que já soma 31 golos esta época, está na mira de alguns dos maiores clubes europeus.O 'The Athletic' coloca também o Manchester United entre os interessados, clube que já tinha sido apontado como estando atento ao avançado uruguaio. Mas há outros, como Arsenal, West Ham, Newcastle, Tottenham, Atlético Madrid, Inter e Milan.O internacional uruguaio, de 22 anos, pode ser protagonista de uma das maiores transferências no próximo verão. O portal fala em valores a rondar os 70 milhões de euros, adiantando, ainda, que as negociações podem ter lugar já nas próximas semanas.