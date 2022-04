'Sports Illustrated' avança que Liverpool já chegou a acordo com Darwin Núñez

A 'Sports Illustrated' avança que o Liverpool já terá chegado a um acordo com Darwin Núñez, avançado uruguaio do Benfica que tem sido a principal atração das águias na presente temporada.

De acordo com a mesma fonte, o jovem avançado de 22 anos já terá acertado os termos pessoais do contrato com os reds, afirmando que a chegada do internacional pelo Uruguai deverá confirmar-se caso se dê uma saída do plantel do atual campeão inglês.

Divock Origi, avançado belga de 27 anos que hoje marcou no triunfo por 2-0 sobre o Everton, deverá ser o candidato à saída.



Recorde-se que águias e reds defrontaram-se esta temporada nos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Liverpool a avançar para a próxima fase da prova milionária depois de um triunfo por 3-1 na primeira mão, na Luz, e um empate (3-3) na segunda mão, disputada em Anfield.



Jurgen Klopp, treinador dos ingleses, deixou vários elogios ao camisola '9' dos encarnados durante a eliminatória entre as duas equipas. "Um rapaz bem parecido e um bom jogador também. É muito bom, já o conhecia antes, claro, mas jogou bem connosco. É fisicamente forte, rápido, calmo a finalizar. Muito bom. Se se mantiver sem lesões terá uma grande carreira pela frente."