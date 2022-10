Ingleses avançam que o Man. United enviou olheiros para observar António Silva

O jornal 'The Mirror' noticia este sábado que o Manchester United enviou observadores ao jogo do Benfica com o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, para ver de perto a atuação do prodígio António Silva, central que se estreou pelas águias em 2022/23.De acordo com a mesma fonte, Erik Ten Hag procura apostar num jovem defesa para a próxima temporada e o defesa dos encarnados encaixaria nesse perfil pelo grande potencial que demonstra com apenas 18 anos.No início de setembro, o clube da Luz renovou o vínculo do seu camisola 66 , assim como o de Henrique Araújo.António Silva fez a estreia pela equipa principal pela mão de Roger Schmidt e soma já oito partidas oficiais disputadas na primeira equipa.