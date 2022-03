Ingleses dizem que Darwin Núñez e Jorge Mendes podem 'ajudar' Kane a ir para... o Man. United

A viver uma temporada de bom nível, Darwin Núñez continua a ser um nome bastante falado na imprensa internacional no que a rumores de mercado diz respeito. Esta segunda-feira, por exemplo, foi a vez do portal 'The Athletic' mencionar o nome do avançado do Benfica, isto num artigo no qual o coloca na rota de Tottenham e Manchester United. E tudo depende de... Harry Kane.O ponto de partida é a necessidade do Manchester United em adquirir um avançado para suprir a saída de Edinson Cavani, mas também para colmatar a ausência forçada de Mason Greenwood (afastado devido a um problema judicial) e ainda a falta de produção de Marcus Rashford. Aí o nome preferido é o de Harry Kane, num namoro antigo que já teve o Manchester City como interessado. Agora, escreve o 'The Athletic', em julho haverá nova investida dos red devils, agora com uma intervenção (indireta) de Jorge Mendes. E é aí que entra Darwin.Segundo o portal inglês, o superagente contactou nas últimas semanas alguns avançados sobre a possibilidade de se mudarem para os spurs, de forma a deixar a equipa londrina logo com uma opção forte para colmatar a eventual saída de Harry Kane. Darwin é um desses jogadores, a par de Tammy Abraham, da Roma. Contudo, apesar das boas relações que tem com o presidente Daniel Levy e o diretor desportivo Fabio Paratici, fontes dos spurs asseguram que o empresário está a trabalhar por 'contra própria', sem qualquer pedido feito pelo clube.Por outro lado, o 'The Athletic' também deixa outro dado a ter em conta, já que no final do seu artigo considera Darwin também como uma opção para reforçar o próprio Man. United, isto caso Kane opte por não deixar o Tottenham. O portal lembra o facto de ter sido o uruguaio a resolver a eliminatória diante do Ajax, a equipa que neste momento é comandada por aquele que muitos dizem ser o próximo técnico dos red devils, o holandês Erik Ten Hag.