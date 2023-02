A 'Sky Sports' garantiu que o Chelsea tem tudo pronto para Enzo Fernández fazer exames médicos em Portugal, caso o clube inglês chegue a acordo com o Benfica para a transferência do médio. Já o 'The Athletic' vai mais longe e, citando uma fonte próxima das conversações, diz que Enzo já recebeu mesmo autorização da SAD encarnada para realizar os tais exames, precavendo a eventualidade de a transferência ficar fechada.pode adiantar que, neste momento, ainda não existe fumo branco e que os dois emblemas continuam a negociar.Como o nosso jornal deu conta hoje, o médio vai falhar o jogo frente ao Arouca , que se disputa esta noite pelas 21h15. Ainda que águias e blues não tenham chegado já a um acordo, o internacional argentino não tem condições para entrar em campo esta noite. Recorde-se que Enzo já tinha estado ausente do treino que o Benfica realizou na manhã de ontem, tendo feito apenas trabalho de ginásio.O Chelsa já sinalizou a intenção de pagar a cláusula de rescisão (120 milhões de euros) mas em prestações. O Benfica pretende receber o dinheiro a pronto