Ingleses dizem que Newcastle quer contratar Vlachodimos já em janeiro

O Newcastle vai ter cerca de 200 milhões de euros para gastar em reforços já em janeiro, depois da aquisição por parte de um fundo saudita, e Odysseas Vlachodimos está na lista do clube inglês, segundo o 'Daily Mirror'.O guarda-redes do Benfica é o favorito de Eddie Howe para reforçar a baliza, já que o técnico dos magpies não ficou convencido com os dois guardiões que tem à disposição: Martin Dubravka e Karl Darlow.A mesma fonta adianta que os dirigentes do Newcastle já terão contactado o Benfica, que estabeleceu o preco mínimo de 35 milhões de euros para deixar sair o internacional grego.