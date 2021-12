Ingleses dizem que Phil Jones pode rumar ao Benfica já em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Phil Jones surge esta terça-feira apontado a uma possível transferência para o Benfica.

De acordo com o jornal 'Daily Mail', o experiente defesa-central inglês, de 29 anos, que não joga pela equipa principal do Manchester United há 23 meses de forma consecutiva, poderá ser a solução que as águias procuram para ocupar a vaga na defesa da equipa, provocada pela lesão que afastará Lucas Veríssimo até ao final da presente temporada.

A mesma fonte adianta ainda que a mudança do internacional inglês para Portugal poderá fazer-se através de uma cedência até ao final da temporada 2021/22, apesar de o Manchester United preferir uma venda do jogador, que ainda tem contrato com o clube até junho de 2023.

Com um percurso marcado por várias lesões no joelho, Phil Jones não joga uma partida oficial pela equipa principal do Manchester United desde janeiro de 2020, altura em que marcou na goleada dos red devils ao modesto Tranmere, por 6-1, em jogo da Taça da Inglaterra.

Esta época, soma três jogos pela formação de sub-23 e encontros particulares realizados à porta fechada no complexo desportivo do clube inglês.