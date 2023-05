Ingleses falam em possível proposta recorde do Man. United por Gonçalo Ramos

O 'Daily Mirror' adianta esta terça-feira que o Manchester United estará a preparar uma proposta recorde para garantir a contratação de Gonçalo Ramos para a próxima temporada. De acordo com a informação do jornal inglês, o avançado do Benfica é um dos grandes alvos para o projeto de renovação do plantel, que deverá levar também a uma tentativa de contratação de Harry Kane ao Tottenham.Segundo a informação veiculada, o Manchester United estará preparado para colocar em cima da mesa uma proposta que poderá andar entre os 70 e 100 milhões de libras (81 a 115 milhões de euros) para tentar convencer o Benfica a libertar o seu goleador. Caso supere os 90 milhões de libras, a eventual transferência poderia representar um novo recorde de maior compra da história do clube de Old Trafford - atualmente o máximo está em 103M€, por Paul Pogba, em 2016.