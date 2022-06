Ingleses garantem que se Rafa fosse mais novo seria o substituto de Salah no Liverpool

Darwin Núñez transferiu-se para o Liverpool a troco de 75 milhões de euros (mais 25M€ de objetivos) mas as mudanças da Luz para Anfield poderiam não ter ficado por aqui. O grande entrave foi mesmo a idade, segundo dá conta o 'The Athletic'.De acordo com o órgão de comunicação social inglês, os observadores de Jürgen Klopp ficaram impressionados com o rendimento de Rafa quando foram passar a pente fino as exibições do então colega Darwin. "Se o ala-direito fosse alguns anos mais novo, o futuro de Mohamed Salah tornar-se-ia mais claro", garante a mesma fonte.Ora, o internacional egípcio, de 30 anos, tem mais um ano de contrato com o vicecampeão inglês e europeu mas não deverá ficar em Anfield para além de junho de 2023. A sucessão de Salah poderia ser preparada com Rafa, que se destacou na Liga dos Campeões frente à equipa de Jürgen Klopp em 2021/22, mas a idade do português é um entrave.O camisola 27 dos encarnados fez 29 anos em maio e os responsáveis britânicos optarão por uma alternativa mais jovem para colmatar a saída do influente egipcío, depois de consumado o adeus de Sadio Mané já nesta janela de mercado - vai rumar ao Bayern Munique.Rafa tem atualmente contrato com o Benfica até junho de 2024 e uma cláusula de 80 milhões de euros.