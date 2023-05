Ingleses voltam a apontar Rui Pedro Braz ao Tottenham

A imprensa inglesa adianta esta quarta-feira que Rui Pedro Braz é um dos nomes mais fortes da lista do Tottenham para substituir o italiano Fabio Paratici no cargo de diretor desportivo.Segundo o 'Daily Mirror', o diretor desportivo do Benfica é bastante apreciado nos spurs por aquilo que fez nos últimos meses ao serviço das águias, essencialmente por "ter ajudado a adquirir alguns jogadores talentosos desconhecidos antes de vendê-los por verbas consideráveis". No mesmo artigo, a mesma publicação recorda nomes como Darwin Nunez ou Enzo Fernández, vendido por somas milionárias a Liverpool e Chelsea, respetivamente.De acordo com o 'Daily Mirror', a contratação de um novo diretor é vista como algo prioritário para os spurs, de forma a poderem, em seguida, avançar para uma investida no mercado para contratar um novo treinador para substituir Antonio Conte, que foi demitido há algumas semanas e substituído de forma interina por Ryan Mason.