Ingleses voltam a colocar guarda-redes do Arsenal na rota do Benfica

O Arsenal espera angariar 60 milhões de libras (cerca de 70.5 milhões de euros) este verão com a venda de sete jogadores e um dos que colocou no mercado foi o guarda-redes alemão Bernd Leno que, segundo o jornal 'The Sun', continua na rota do Benfica.já tinha noticiado que Lenopara a próxima época - trabalharam juntos durante três épocas no Bayer Leverkusen - mas o salário do guardião, que aufere cerca de 5 milhões de euros por época, inviabilizava a contratação.Mas, segundo o 'The Sun', a transferência não estará completamente colocada de parte. Aparentemente o Benfica não desistiu do guarda-redes de 30 anos, que está avaliado em quase 10 milhões de euros, valor que o clube da Luz estará nesta altura a tentar baixar.O Arsenal pagou pelo passe de Leno 26,5 milhões de euros há quatro épocas, mas desde a chegada de Aaron Ramsdale, no último verão, o alemão tem vindo a perder influência na baliza dos gunners, tendo estado em apenas quatro jogos da Premier League esta época.