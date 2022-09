Insultos e pirotecnia: Benfica multado em quase 10 mil euros

O Benfica foi multado Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em quase 10 mil euros (9.950) por comportamento incorreto do público, no encontro frente ao Vizela, na última sexta-feira. Em causa estão insultos e uso de pirotecnia.Daquele montante, 1.020 euros referem-se a expressões injuriosas. "Adeptos do SL Benfica (...) situados por todo o estádio, ao minuto 34, 38 e 80 aquando da reposição da bola em jogo pelo guarda redes do FC Vizela entoaram em uníssono, de forma clara, percetível e audível a seguinte frase: 'Filho da p...'", pode ler-se no mapa de castigos, citando o relatório do delegado da Liga.Já perto do final, a expressão foi outra. "Adeptos do SL Benfica (...) situados por todo o estádio , ao minuto 82, entoaram em uníssono, repetidamente, de forma clara, percetível e audível a seguinte frase: 'Palhaço, palhaço, palhaço.'"Relativamente ao material pirotécnico, registou-se a utilização de petardos, potes de fumo, tocha incandescentes e flashlights em vários momentos do jogos e diversos locais. Sendo o Benfica reincidente, a multa chegou aos 8.930 euros.