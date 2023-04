Inteligência Artificial aponta Gonçalo Ramos como parceiro ideal para Benzema no Real Madrid

Os dados de Gonçalo Ramos analisados pela 'Olocip'

A Gonçalo Ramos (21 años, Olhão, Portugal) se le compara con Luis Suárez. El joven ariete está firmando una temporada de ensueño en el Benfica, donde ya ha anotado 25 goles y 11 asistencias en 41 partidos pic.twitter.com/XQ3fxRSQNn — MARCA (@marca) April 26, 2023

A 'Marca' realizou esta quarta-feira oo exercício de encontrar o parceiro ideal para Karim Benzema no ataque do Real Madrid com idade máxima de 21 anos. E, para isso, recorreu à 'Olocip', empresa de Inteligência Artificial aplicada ao futebol propriedade de Estebán Granero, antigo médio dos merengues.Os dados analisados apontam Gonçalo Ramos como a escolha ideal. Com 92 de nota final, o avançado do Benfica supera Folarin Balogun (Reims/88) e Elye Wahi (Montpellier/80). "Gonçalo Ramos é comparado a Luis Suárez. O jovem avançado está a fazer uma época de sonho no Benfica, onde já soma 25 golos e 11 assistências em 41 jogos. Na Liga dos Campeões, a equipa portuguesa chegou aos quartos de final frente ao Inter graças aos 3 golos e 3 assistências de um '9' que não deixa de ter pretendentes entre os grandes da Europa. Gonçalo Ramos é o perfil que Portugal precisava para se despedir da 'Cristianodependência'", escreve o jornal espanhol sobre Gonçalo Ramos.