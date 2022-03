Interdição da Luz por um jogo devido a caso de 2020 foi anulada

O Benfica foi absolvido da interdição da Luz por um jogo devido a um alegado apoio a grupos organizados de adeptos não legalizados. O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) não deu provimento ao recurso da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), num caso que remonta a um jogo de fevereiro de 2020 entre as águias e o Gil Vicente, em Barcelos.O Conselho de Disciplina da FPF argumentava que o comportamento do Benfica "consubstanciava uma violação dos deveres legais e regulamentares que sobre si impendiam", num encontro em que teriam sido utilizadas bandeiras e faixas por parte desses grupos.Agora, o TCAS refere que "ficou por demonstrar que tenha sido adotado pela recorrida SAD qualquer comportamento violador do ordenamento disciplinar desportivo, nomeadamente, que se traduza em apoio ilegal a grupo organizados de adeptos, o que sempre careceria de mais e melhor prova". De resto, o órgão em causa lembra que não ficou provado terem sido elementos de Grupos Organizados de Adeptos não legalizados a manusearem essas mesmas bandeiras.A FPF também sublinhara "o clima de receio e insegurança gerado por grupos que atuam à margem da lei". No entanto, o TCAS argumenta que "não se vislumbra a existência de uma concreta situação de perigo para a segurança, risco para a tranquilidade, lesão dos princípios ou ética desportiva ou grave prejuízo para a imagem e bom nome das competições."