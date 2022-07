Internacionais apresentam-se hoje no Benfica Campus

Os sete jogadores internacionais que tiveram autorização para chegar mais tarde à pré-temporada do Benfica, por terem estado ao serviço das respetivas seleções, irão apresentar-se hoje no Benfica Campus. Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Taarabt, Gonçalo Ramos, Seferovic e Yaremchuk realizam hoje os obrigatórios testes físicos antes de iniciarem os trabalhos sob as ordens da equipa técnica liderada por Roger Schmidt. Tal irá acontecer apenas em solo inglês, para onde a equipa irá viajar amanhã. Será aí que o técnico alemão irá trabalhar pela primeira vez com os sete jogadores, sendo que Seferovic, Taarabt e Gonçalo Ramos podem ainda deixar as águias este verão.