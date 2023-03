Internacionais de volta a pensar no Rio Ave

Depois da folga de ontem, o plantel do Benfica regressa hoje aos trabalhos e Roger Schmidt já poderá contar com vários internacionais. Além dos portugueses António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, também o dinamarquês Alexander Bah e o grego Vlachodimos já vão estar a postos para começar a preparação do jogo frente ao Rio Ave. A presença deste quinteto assume especial importância, até porque, salvo qualquer imprevisto, todos vão estar no onze de Roger Schmidt na visita de domingo a Vila do Conde.

Apesar de terem jogado ontem pelos escalões jovens de Portugal, João Neves, Samuel Soares e André Gomes também deverão marcar presença. Por outro lado, Aursnes (Noruega) e Musa (Croácia), que também jogaram ontem, só devem treinar no Seixal amanhã.