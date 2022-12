Internacionais portugueses do Benfica já trabalharam no Seixal

António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, jogadores que representaram Portugal no Mundial do Qatar, já se apresentaram esta quinta-feira no Benfica Campus, para reintegrar os trabalhos da equipa de Roger Schmidt. O trio regressou ao Seixal, tendo começado por efetuar trabalho físico no ginásio.Depois de Alexander Bah, que também esteve no Qatar, o técnico benfiquista conta com mais três 'reforços' a dois dias do encontro com o Moreirense. Dessa forma, é expectável que António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos venham a ser poupados para a deslocação ao terreno dos cónegos, agendada para sábado.