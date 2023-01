Internacional jovem norte-americano alvo do Benfica a partir... de maio

Joshua Wynder estará no radar do Benfica para poder vir a ser reforço quando atingir a maioridade, segundo dão conta jornalistas norte-americanos. O central, de apenas 17 anos, que atua no Louisville City estará a inteirar-se, em Portugal, das condições que os encarnados oferecem para que a partir de maio, altura em que cumpre 18 anos, possa mudar-se para o Seixal.Wynder é um jovem internacional pelas seleções jovens dos Estados Unidos, tendo inclusivamente sido capitão de equipa da formação sub-19. O defesa conta 21 encontros disputados esta temporada pela Louisville City FC Academy.O Philadelphia Union estará também interessado nos préstimos do jogador mas a transferência para a Major League Soccer não se afigurará fácil, segundo adianta o jornalista Tom Bogert.