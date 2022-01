Invasão de campo na Luz custa 510 euros

A SAD do Benfica foi multada em 510 euros, pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido à invasão de campo um adepto, no final do jogo com o Marítimo. De acordo com o mapa de castigos, um espectador entrou no "terreno de jogo para tentar recolher uma camisola de um jogador", sendo que "foi intercetado pelo ARD e entregue às forças de segurança". O incidente foi mencionado nos relatórios do delegado da Liga da PSP.