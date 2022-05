Irmão de Otamendi torce pelo regresso à Argentina: «Oxalá venha para o River»

Para lá ter adiantado a vontade do River Plate em contar com Nicolás Otamendi para 2023 , a TyC Sports chegou esta sexta-feira à fala com um dos irmãos do defesa do Benfica, para precisamente falar sobre essa possibilidade. Sem adiantar muitos pormenores, Gabriel assumiu apenas o desejo de ver o seu irmão com a camisola millonaria, até porque todos na família são 'hinchas' do clube."Oxalá, oxalá... Toda a nossa família é adepta do River Plate, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. E ele também. Mas, bem, por agora não é o momento. Ele está no Benfica e vai dar tudo pelo clube, como fez em todos pelos quais passou. Mas oxalá que venha para o River", declarou Gabriel Otamendi, à TyC Sports.