Isaías recomendou Evanilson ao Benfica: «Nem me deram resposta, nada»

Isaías, antigo avançado do Benfica, revelou que recomendou a contratação de Evanilson mas foi ignorado. "Há dois anos, quando o Evanilson estava para sair do Fluminense, liguei a um diretor do Benfica a dizer para contrararem o jogador porque iria explodir. Nem me deram resposta, nada", lamentou o brasileiro à Antena 1, acrescentando: "Ele saiu daqui por seis milhões para o FC Porto e agora já vale 30 ou 40 milhões."