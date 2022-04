Isaías: «O que é um bilhete em relação à história que tenho no Benfica?»

Isaías, histórico avançado do Benfica, recorreu esta terça-feira às redes sociais para lamentar o facto de as águias não terem disponibilizado bilhetes para assistir, esta noite (20h00) no Estádio da Luz, ao jogo da 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões frente ao Liverpool."Como são as coisas... na vida realmente só valemos o que temos ou só somos valorizados quando estamos a dar algo em troca, e tive a certeza disso agora. Estou desde o sorteio da Champions a querer arranjar um bilhete para o meu filho realizar um sonho de ver a equipa onde o pai escreveu uma história bonita, a jogar a Champions contra um grande europeu no seu estádio. Já falei com muitas pessoas ligadas ao Benfica e ninguém se prontificou a ajudar. O que é um bilhete em relação à história que tenho no Benfica? Mas é isso, somos apenas valorizados enquanto lá andamos. Mas há uma coisa no meio disto tudo que ainda me deixa feliz: ter a certeza que quem realmente é o Benfica - os adeptos -, esses nunca me esquecerão e sou muito grato por isso. Vocês adeptos são o Benfica e o Benfica são vocês. Um abraço e desculpem o desabafo. Que hoje seja uma noite histórica, os adeptos merecem. Viva o Benfica!".Entretanto, o antigo jogador apagou a publicação das redes sociais. Fonte do Benfica garantiu a Record que Isaías já tem bilhetes para o jogo, tendo sido estes entregues ao seu filho.Notícia atualizada às 13h40