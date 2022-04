Isaías: «Usaram a minha rede social para afetar e desestabilizar o nosso Benfica»

Isaías Soares, antigo avançado do Benfica, recorreu esta terça-feira à sua página oficial do Instagram para esclarecer a polémica relacionada com os bilhetes para o duelo de hoje com o Liverpool, na Luz, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O ex-jogador dos encarnados fala em "fake news" para "afetar e desestabilizar" o clube num "dia tão importante quanto o de hoje".

"Nota de esclarecimento: todas as notícias que estão a ser usadas com o meu nome são Fake News. Usaram a minha rede social para implantar isto, para afetar e desestabilizar o nosso Benfica num dia tão importante quanto o de hoje. Sigo a 'torcida' aqui do Brasil pelo nosso glorioso. Um abraço e saudações benfiquistas a todos", escreveu, através das 'stories' do Instagram.