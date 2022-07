Italiano Okon-Engstler reforça equipa sub-19 do Benfica: «Clube lindo e histórico»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou a contratação de Paul Okon-Engstler, médio de 17 anos. O jogador, de nacionalidade italiana, foi contratado aos belgas do Club Brugge KV, equipa que representou nas últimas três temporadas, e vai integrar a formação sub-19 das águias, vencedora da Youth League."Estou muito feliz por estar aqui, é um clube lindo e histórico. Só quero provar que mereço estar neste grande clube e fazer o meu caminho", afirmou Okon-Engstler, em declarações à BTV.O médio, que vai estar às ordens de Filipe Coelho, assegurou conhecer "muito da história do clube", acrescentando: "Fiz a minha pesquisa e conheço os nomes dos grandes e históricos jogadores que jogaram aqui. Quem sabe um dia poderei ser um deles."Antes de se juntar aos juniores encarnados, adiantou: "Só quero mostrar toda a minha qualidade em campo. Tenho visão de jogo em campo, tranquilidade e relação com a bola." Portugal é o terceiro país onde vai jogar, depois de ter passado por Austrália, onde representou o Western Sydney Wanderers, e Bélgica.