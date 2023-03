Italianos adiantam que Benfica põe 8 milhões em cima da mesa por prodígio do Vélez

Gianluca Prestianni está a gerar uma forte concorrência de vários tubarões do continente europeu. O avançado do Vélez Sarsfield, de apenas 17 anos, é argentino de nascença mas poderá obter o passaporte italiano em meio ano, o que subirá ainda mais o número de interessados.Segundo o portal 'TuttoMercato', o Benfica é um deles e já terá colocado em cima da mesa oito milhões de euros, a que se acrescenta um valor por objetivos que arredondará o valor para 12 milhões: o preço da cláusula de rescisão do prodígio de Ciudadela. Nos mesmos moldes, o Sevilha tem uma oferta preparada pelo jogador mas há mais emblemas atentos.Nápoles e AC Milan poderão, segundo a referida fonte, avançar para contactos formais. Fiorentina e West Ham também já mostraram o interesse no jovem jogador que só conheceu um clube na tenra carreira.Em 2022, Prestianni firmou o primeiro contrato profissional pelo Vélez, válido até dezembro de 2024. Em maio de 2022, tornou-se o mais jovem jogador a vestir a camisola da equipa principal daquele clube com apenas 16 anos.