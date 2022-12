Italianos adiantam que o Nápoles está de olho em António Silva

António Silva tem somado interessados nas últimas semanas e o jornal 'Corriere dello Sport' garante que o Nápoles é mais um. O atual líder da Serie A italiana dá conta do interesse da formação de Luciano Spalletti no jovem internacional português, que se encontra a disputar o Campeonato do Mundo do Qatar.Os transalpinos já contam com a saída do coreano Kim Min-jae, de 26 anos, no mercado de transferências de inverno depois de ter chegado ao clube apenas no verão, proveniente do Fenerbahçe, de Jorge Jesus.António Silva é tido como alternativa ao internacional às ordens de Paulo Bento, sendo que se estreou pelo Benfica apenas esta temporada também. De águia ao peito, o jovem, de 19 anos, conta 18 partidas oficiais e três golos apontados.Em setembro último, a SAD encarnada renovou o contrato do central português até junho de 2027. Recorde-se que António Silva já foi, por exemplo, apontado ao Paris Saint-Germain