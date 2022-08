Italianos apontam Keylor Navas ao Benfica

O experiente guardião tem mais dois anos de contrato com o PSG, que não conta com os seus serviços. Nas últimas semanas, o Nápoles mostrou interesse no jogador.





+++Aggiornamento @NavasKeylor+++ Nelle ultime ore si registra anche l'interesse del Benfica per il portiere. Tutto ancora aperto, ma si fanno più limitate le chance del Napoli



I dettagli su @calciomercatoit — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 31, 2022 Em 2021/22, Navas cumpriu 26 jogos oficiais em Paris, onde joga desde a época 2019/20.

O portal 'Calciomercato' adianta que há movimentações nas últimas horas por parte do Benfica pela contratação de Keylor Navas, guarda-redes do Paris Saint-Germain. É sabido que o internacional pela Costa Rica, de 35 anos, está de saída da capital francesa face à concorrência de Gigi Donnarumma na baliza do campeão gaulês.Anteontem, a imprensa italiana revelava que Navas, campeão da Europa e do Mundo pelo Real Madrid, pedia 18 milhões de euros para rescindir com a equipa de Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes e Renato Sanches.