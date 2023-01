Italianos associam Elia Caprile ao Benfica

O nome de Elia Caprile, guarda-redes de 21 anos do Bari, está a ser associado ao Benfica. Segundo o site Tuttobari.com, o interesse do clube português é "real e concreto", acrescentando que os encarnados "estão a visar o guarda-redes nascido em 2001 e a fazer pressão para convencer o Bari a vendê-lo já em janeiro". Contudo, o emblema italiano só estaria disposto a negociar no final da época.Ao que Record apurou, Elia Caprile não está nos planos imediatos da SAD do Benfica, que há algum tempo chegou a observar o jovem guardião.