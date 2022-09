Italianos avançam que Inter e Juventus seguem situação de Grimaldo de perto

Inter e Juventus seguem de perto a situação de Álex Grimaldo no Benfica, segundo os italianos do 'Calciomercato'. O lateral espanhol termina contrato com as águias em junho de 2023 e, caso não renove até ao final deste ano, pode assinar a custo zero por outro clube em janeiro.Os dois clubes italianos procuram reforçar-se com uma lateral-esquerdo na próxima janela de transferências e os 1,2 milhões de euros que o jogador, de 26 anos, aufere no Benfica não fariam diferença na folha salarial de ambos os emblemas, de acordo com a mesma fonte.O 'Calciomercato' avança também que o Inter ainda espera vender Robin Gosens nos próximos meses, provavelmente ao Bayer Leverkusen, vendo no espanhol o substituto para o alemão. O emblema de Milão já iniciou contactos por Grimaldo, que não tem pressa em escolher o próximo clube.