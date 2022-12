Italianos avançam que Mac Allister pode reforçar meio-campo do Benfica

Face à cobiça de Enzo Fernández, o Benfica já começou a olhar para possíveis reforços para o meio-campo e os italianos do 'La Repubblica' apontam esta terça-feira um nome. Trata-se de Alexis Mac Allister, médio argentino do Brighton que atuou ao lado de Enzo no Mundial'2022.Ainda assim, as águias não estão sozinhas na corrida pelo jogador, de 24 anos, visto que também Liverpool, Dortmund, Inter e Juventus demonstraram interesse no médio, que custará entre 35 a 40 milhões de euros, segundo a mesma fonte.