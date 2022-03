Italianos avançam que o Benfica é concorrente ao Arsenal por Danilo... treinado por Abel

Danilo está a ser seguido com atenção pelo Benfica, segundo dá conta o portal 'Calciomercato'. O médio brasileiro, de apenas 20 anos, é um dos jogadores habitualmente mais utilizados no Palmeiras mas que, além das águias, conta com outro emblema interessado.Os ingleses do Arsenal, habitualmente atentos ao talento brasileiro, já fizeram saber que desejam contar com o produto das escolas do Verdão - neste momento orientado por Abel Ferreira - nas suas fileiras. Danilo foi escolha recorrente nas conquistas do Palmeiras nas duas conquistas da Libertadores.O médio-defensivo estreou-se em 2020 a nível sénior e o Palmeiras não desejará menos de 15 milhões de euros pelo seu passe.