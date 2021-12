Italianos colocam Arthur Melo na rota do Benfica

Arthur Melo, médio-centro brasileiro da Juventus, está a ser apontado esta terça-feira como possível reforço do Benfica para janeiro.

De acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira, especialista em mercado de transferências, o internacional pelo Brasil não tem a continuidade no clube de Turim assegurada e a sua saída por empréstimo na próxima janela de mercado poderá ser a solução.

A mesma fonte acrescenta ainda que Benfica e Sevilha são os dois clubes que estão atentos à situação do jogador de 25 anos.





