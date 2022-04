Italianos destacam Gonçalo Ramos que "faz lembrar um pouco André Silva"

O 'Corriere dello Sport' destacou esta terça-feira o "talento em ascensão" no Benfica chamado Gonçalo Ramos "numa das épocas mais espinhosas e confusas dos 118 anos de vida" do clube da Luz. O jornal italiano vincou o facto de as águias continuarem a apostar na formação de qualidade e numa época em que estão afastadas dos títulos e onde houve protestos dos adeptos e "confrontos entre Jorge Jesus e Pizzi".Com Nélson Veríssimot, acabou por sobressair o jovem jogador de Olhão que tem "poder, um toque elegante e altruísmo". "Faz lembrar um pouco André Silva, antigo avançado do AC Milan", frisou o diário transalpino que reitera que o jogador, de 20 anos, está no radar da Roma de José Mourinho e Tiago Pinto.A temporada 2021/22 foi de afirmação para o número 88 dos encarnados: tem oito golos apontados e 44 partidas oficiais disputadas na primeira equipa.Em 2020, o Benfica prorrogou o vínculo de Ramos até 2025 e tem agora uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.