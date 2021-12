Italianos dizem que Pirlo é um dos nomes ponderados por Rui Costa para suceder a Jesus

O portal italiano Calcio Mercato adianta este domingo que o italiano Andrea Pirlo é um dos nomes que estará na agenda de Rui Costa para o caso de Jorge Jesus deixar o comando do Benfica. De acordo com o relato do site transalpino, o presidente das águias terá já elaborada uma lista de potenciais sucessores e, ao que parece, o nome do antigo técnico da Juventus é um dos que mais lhe agrada.Pirlo e Rui Costa, recorde-se, foram colegas de equipa no AC Milan durante cinco anos, entre 2001 e 2006, período no qual forjaram uma boa relação, tanto dentro como fora dos relvados. Agora, 15 anos depois, podem voltar a encontrar-se, desta feita numa nova missão: um como presidente e outro como treinador. Ainda assim, de notar que o Calcio Mercato deixa claro que até ao momento não houve qualquer negociação concreta entre as partes.O portal italiano adianta ainda os nomes de Paulo Fonseca ou Nuno Espírito Santo como possíveis sucessores de JJ caso a sua saída ocorra.