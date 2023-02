Italianos falam em proposta milionária do Benfica por promessa grega

O portal italiano 'Tutto Mercato Web' adianta que o Benfica está interessado na contratação do jovem médio ofensivo Giannis Konstantelias, falando numa eventual proposta de 25 milhões de euros, mais o passe de Tiago Dantas (atualmente cedido ao clube grego), para convencer o PAOK Salónica a libertar o jogador de 20 anos. Ainda de acordo com a mesma publicação, o clube da Luz estará igualmente a seguir os passos de Konstantinos Koulierakis, defesa central de 19 anos que também se tem evidenciado esta temporada no emblema de Salónica.De acordo com a referida publicação, o jovem criativo, que estava temporada totaliza 22 jogos, 1 golo e 6 assistências está igualmente na agenda de AC Milan, Sevilha e Salzburgo.Contudo,sabe que não há qualquer proposta pelos dois jogadores, nem sequer interesse nos mesmos.