Italianos garantem que a Real Sociedad também entrou na corrida por Svilar

Mile Svilar finaliza contrato com o Benfica no final da temporada e não deve continuar de águia ao peito para lá de junho, depois de a estadia na Luz ter começado em 2017.O guardião internacional sérvio é desejado pela Roma de José Mourinho, tal como Record adiantou, mas há outro interessado pelo jovem que habitualmente atua na equipa B do Benfica: a Real Sociedad.A Sky Sport Italia noticiou que os bascos fizeram pressão para levar o jogador, de 21 anos, nos últimos dias e a decisão relativamente ao novo clube poderá ser tomada por Svilar ainda esta semana. Do lado da Real Sociedad está a 'oferta' de maior tempo de jogo ao jogador que chegou à Luz proveniente dos belgas do Anderlecht.Os italianos informam também que o jovem guarda-redes "rejeitou todas as propostas do campeonato português", sem identificar a proveniência.Desde que equipa de águia ao peito, Svilar efetuou 23 encontros oficiais pela formação principal em quatro anos e meio.