Italianos garantem que Nápoles entra na corrida por Kamada e tenta 'tramar' Benfica

Daichi Kamada vai ser um homem livre dentro de pouco tempo e pretendentes não lhe faltam. O Benfica é, desde o verão passado, um deles - o internacional japonês chegou a ter viagem marcada para Lisboa -, mas os italianos avançam agora que o Nápoles pode 'tramar' o clube português, já que encetou conversas com os representantes do ainda jogador do Eintracht Frankfurt.De acordo com o portal 'Area Napoli', que vê as águias na pole position para adquirir o jogador, os napolitanos estão dispostos a duplicar o salário a Kamada, que aufere atualmente 1 milhão de euros líquidos.Além dos encarnados, os italianos lembram ainda a concorrência do Borussia Dortmund.