Italianos garantem que o Nápoles está de olho em Neres caso Lozano saia

David Neres tem sido um dos imprescindíveis de Roger Schmidt nesta que é a época de estreia do brasileiro ao serviço do Benfica. O extremo contratado ao Shakhtar Donetsk está agora, segundo o jornal 'Corriere dello Sport', a ser seguido com atenção pelo Nápoles.De acordo com a fonte acima citada, o internacional brasileiro, de 25 anos, é visto como alternativa a Hirving Lozano, dianteiro mexicano que deverá sair da equipa líder do campeonato transalpino no final da temporada.Antecipando já outras possibilidades, o diretor-desportivo Cristiano Giuntoli deu conta das qualidades de Neres, mesmo sabendo que o valor de mercado do jogador atinja os 40 milhões de euros. "É um jogador que o Nápoles observa em silêncio", escreve o diário italiano.Neres soma oito golos e oito assistências em 22 partidas oficiais pelo Benfica.