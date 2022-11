Italianos garantem que Roma e AC Milan seguem Luís Semedo com atenção

Luís Semedo está a ser seguido por AC Milan e Roma, adianta o portal 'Calciomercato'. O jogador português formado no Benfica atua habitualmente na equipa B, tendo presenças esta temporada na formação de juniores e sub-23.A mesma fonte garante que os dois emblemas italianos esperam contratar um jogador que expira contrato no final da presente temporada. Semedo, de apenas 19 anos, rubricou um vínculo profissional com as águias em 2020, com apenas 16 anos, mas a duração não foi revelada.Refira-se que o avançado luso apontou o único golo na vitória do Benfica na Taça Intercontinental Sub-19, diante do Peñarol. Como federado, não conheceu outro clube na carreira até hoje.