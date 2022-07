Italianos insistem no interesse da Roma em Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos voltou este domingo a ser apontado pela imprensa italiana como estando na mira da Roma para reforçar a linha ofensiva. De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', o dianteiro do Benfica é um dos três jogadores que estão na agenda da formação romana, juntamente com Paulo Dybala e Wilfried Zaha, naquela que será uma operação que terá como propósito suprir a mais que provável partida de Nicolò Zaniolo para outras paragens - a Juventus é a grande favorita.





No seu artigo, o diário italiano recorda o conhecimento que Tiago Pinto, diretor desportivo dos romanos, tem do avançado benfiquista de 21 anos, mas também lembra o investimento necessário, que representaria não só uma "aposta no presente mas, acima de tudo, no futuro". E esse é um ponto que, segundo a 'Gazzetta' deixa o conjunto romano com dúvidas sobre o que fazer: apostar num jovem ou num jogador já experiente?É que do outro lado da balança estão Dybala e Zaha, dois jogadores já com muita rodagem e que podem dar rendimento imediato e custariam menos, pelo menos no que a investimento para transferência diz respeito. Dybala está sem clube e não implicaria qualquer gasto na contratação, mas o salário pode ser um problema. Já Zaha, um jogador que é visto como a 'cara' daquilo que Mourinho gosta, custaria 15 milhões de euros e um vencimento em torno dos 3 milhões de euros anuais.Além deste trio, mas noutra dimensão, a Roma estará próxima de fechar Ola Solbakken, avançado norueguês do Bodø/Glimt, que curiosamente mostrou serviço diante da equipa italiana na Conference League, com três golos em três jogos. O norueguês é uma aposta para o ataque, mas para substituir Zaniolo os alvos são outros.