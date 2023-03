Italianos noticiam que Luka Velickovic está prestes a ser contratado pelo Benfica

Luka Velickovic estará a um passo de ser reforço do Benfica. A informação é adiantada pelo site 'Gianlucadimarzio'.A concretizar-se, a transferência do guarda-redes sérvio, de apenas 18 anos, deverá ser consumada já no início da próxima temporada.Velickovic alinha no FK Sindjelic, do país-natal, e é internacional jovem pela Sérvia.