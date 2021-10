Já é conhecido o árbitro do Benfica-Bayern Munique

A UEFA nomeou Ovidiu Hategan como árbitro do Benfica-Bayern Munique desta quarta-feira, às 20 horas, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.





O romeno já se cruzou com as águias em outras ocasiões: em 2018/19, no empate 0-0 frente ao Galatasaray para a Liga Europa, e no encontro frente ao Atlético Madrid, que terminou com vitória dos espanhóis por 2-1. Ainda em 2012/13, apitou a vitória do Benfica diante do Bordéus, por 3-2.