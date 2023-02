Já é conhecido o árbitro para o Club Brugge-Benfica da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA anunciou, esta segunda-feira, que o italiano Davide Massa vai dirigir o Club Brugge-Benfica da Liga dos Campeões, que se joga na quarta-feira, pelas 20 horas.Massa terá como assistentes os compatriotas Filippo Meli, Stefano Alassio e Daniele Chiffi, enquanto o VAR estará a cargo de Paolo Valeri e Marco Di Bello.A 2.ª mão do confronto entre Club Brugge e Benfica, dos 'oitavos' da Champions, que se jogará no Estádio da Luz, em Lisboa, disputa-se no dia 7 de março.