Já há data e hora para o jogo do Benfica da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já há data e hora para o duelo da 1.ª mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que vai colocar, frente a frente, o Benfica e o vencedor do duelo entre AEK Larnaca e Midtjylland. O jogo, que terá lugar no Estádio da Luz, realiza-se no dia 2 de agosto, uma terça-feira, pelas 20h.Recorde-se que na 1.ª mão, Midtjylland e AEK Larnaca empataram a um golo em solo dinamarquês