O Benfica ganhou pela sétima jornada seguida (1-3) e começou a construir o triunfo frente ao V. Guimarães ainda na primeira parte, com dois golos de Yaremchuk, sendo que poderia ter chegado ao descanso com outro score. No segundo tempo, os encarnados viram os minhotos a aparecer com mais perigo, em especial por Estúpiñan, mas João Mário sentenciou a partida. Bruno Duarte fez o golo de honra do V. Guimarães da marca de penálti. Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre a partida.



António Figueiredo, antigo dirigente

"O Benfica praticamente dominou o jogo na sua totalidade. É um vencedor incontestável e quando é assim há pouca coisa a dizer. O melhor do jogo acaba por ser o Yaremchuk, que fez dois golos, mas a equipa esteve toda bem. Destaco mais o coletivo".





"Foi um bom jogo de futebol. É uma equipa mais organizada, já se vê que é uma equipa a jogar à Benfica. O Vitória tem grandes jogadores e um ótimo treinador, mas o Benfica dominou. Temos um grande plantel e esta época não há desculpas para jogar mal"."Penso que, contra o adversário teoricamente mais difícil até agora, foi a exibição mais convincente da época. O Benfica esteve muito equilibrado defensivamente, a pressão funcionou e os golos foram naturais. O Benfica geriu de forma positiva".