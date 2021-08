Jaime Antunes: «Benfica tem melhores soluções para a gestão futura»

Jaime Antunes admitiu que a "entrada positiva" do Benfica na época, coroada com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, torna a atual gestão "mais tranquila". Com a passagem na Champions, a SAD encaixa só de presença 37,2 milhões de euros.





"Evidentemente que ter logo à partida um encaixe de presença, mais a possibilidade de ganhar alguns milhões com os resultados que vier a fazer, mais a repartição do 'market pool'... há ali um encaixe significativo que é muito importante para o Benfica no futuro. O Benfica tem um balanço sólido mas claro que tendo a possibilidade de faturar, melhor. Respira melhor e tem melhores soluções do ponto de vista da gestão futura", referiu Jaime Antunes à 'Rádio Renascença'.Segue-se o sorteio, na quinta-feira, e o dirigente das águias diz que é preciso esperar para ver quem calha, mas que nesta fase todas as equipas têm muito valor: "Quem entra na fase de grupos são as melhores da Europa. Agora vem aí o sorteio. Se reparar no pote 2, tem lá as grandes equipas da Europa e mesmo o pote 3 também tem algumas. Já não há equipas fáceis nesta fase. Vamos ver a composição do grupo e depois estabelecer os objetivos."