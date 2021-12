Jaime Antunes: «Derrota com o Sporting foi um acidente no percurso do Benfica»

É com confiança que Jaime Antunes aborda o futuro próximo do Benfica. À Antena 1, o vice-presidente das águias aponta ao jogo com o Dínamo Kiev de quarta-feira e pede apoio aos adeptos."Confiamos na equipa, confiamos no profissionalismo dos jogadores e estamos certos que é isso que vai acontecer na próxima quarta-feira. É essa força que temos de transmitir sempre. A massa associativa do Benfica é fantástica, é a melhor massa associativa do Mundo é aquela que está sempre com a equipa tanto nos momentos bons, como maus, em todo o lado e é isso que temos de evidenciar: apoio à equipa. Quarta-feira lá estamos numa grande noite europeia para o Benfica passar em frente na Liga dos Campeões", afirmou.Sobre a derrota de sexta-feira no dérbi com o Sporting (1-3) , Jaime Antunes fala em... "acidente de percurso". "A derrota com o Sporting foi um acidente no percurso do Benfica nesta época. Os sócios e os benfiquistas com certeza ainda estão a sofrer essa derrota, mas o nosso pensamento já está é na quarta-feira e a nossa equipa profissional vai dar uma demonstração do seu profissionalismo, da sua grande capacidade e já estamos a olhar para a frente porque é muito importante o Benfica fazer o seu trabalho, ganhar em casa para poder seguir em frente na Liga dos Campeões".E prossegue: "Não tem sentido estar a discutir época e acho que o nosso treinador foi muito claro na conferência de imprensa a dizê-lo. Não tem sentido, foi um jogo que correu mal, mas seguimos em frente. A época está agora no início e não tem sentido estar a especular com o que for. Temos de olhar em frente, seguir em frente e ganhar nos próximos jogos e dar a demonstração da grande capacidade, profissionalismo e equipa. É disso que estamos à espera".